Квентин Тарантино и его жена ждут второго ребенка – СМИ

В публикации отмечается, что Пик находится на раннем сроке беременности и официально эту новость пара пока не подтвердила.

Контекст:

Тарантино и Пик познакомились во время промотура ленты "Бесславные ублюдки" в Израиле в 2009 году. Пара обручилась 1 июля 2017 года, а 28 ноября 2018 года в Лос-Анжелесе состоялась их свадьба. Для Тарантино и Пик этот брак стал первым. В феврале 2020 года у супругов родился первенец – сын Лео. На данный момент режиссер с супругой проживают в Тель-Авиве (Израиль).

Тарантино родился в 1963 году в США. Он получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).