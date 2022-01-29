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29 января, 2022
 
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"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены

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Вместо подписи к фото Петросян оставил эмодзи "красное сердце"
Вместо подписи к фото Петросян оставил эмодзи "красное сердце"
Фото: petrosyanevgeny / Instagram

76-летний российский шоумен Евгений Петросян 28 января на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с полуторагодовалым сыном Ваганом, рожденным в браке с 32-летним блогером Татьяной Брухуновой.

В кадре они позируют со спины возле иконы.

Вместо подписи к публикации шоумен оставил эмодзи "красное сердце".

"Какой чудесный малыш. Счастья вам!" – прокомментировала anna_anaid_.

"Лапулька сладкий", – написала averina5453.

"Какой уже большой сынок", – отметила olgakhokhlova2213.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Теги: Евгений Петросян, ребенок, блогер, Татьяна Брухунова, эмодзи, шоумен
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