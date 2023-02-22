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22 февраля, 2023
 
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Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марина Бех-Романчук родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области
Марина Бех-Романчук родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 21 февраля в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в блестящем декольтированном мини-платье на тонких бретельках.

Спортсменка попросила подписчиков выбрать лучший из трех снимков.

"Все три", – восхитились фолловеры.

"Очень сексуально",  –  оценили образ подписчики.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, легкоатлеты, Марина Бех-Романчук, декольте
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