"Леха, не чуди", "В отличной форме". Панин позировал на пляже в мокрых белых стрингах

Артист позирует в кадре, находясь по пояс в воде спиной к объективу.
"Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде! Искореним всех извращенцев, и Россия станет богатой! Ура", – подписал он снимок, вероятно, подразумевая недавнее заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева, назвавшего его извращенцем.
"Леха, не чуди", – отреагировали фолловеры.
"В отличной форме", – оценили фото поклонники.
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Панин наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты". Сейчас он живет в Испании вместе с дочерью Анной.