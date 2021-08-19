"Леха, не чуди", "В отличной форме". Панин позировал на пляже в мокрых белых стрингах

Панин: Искореним всех извращенцев, и Россия станет богатой Фото: actor_ap / Instagram

Артист позирует в кадре, находясь по пояс в воде спиной к объективу.

"Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде! Искореним всех извращенцев, и Россия станет богатой! Ура", – подписал он снимок, вероятно, подразумевая недавнее заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева, назвавшего его извращенцем.

"Леха, не чуди", – отреагировали фолловеры.

"В отличной форме", – оценили фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Панин Алексеи * (@actor.panin)



