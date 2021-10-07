"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться

Виллемштейн: Больше не буду представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс мира". Это связано с обязательной вакцинацией Фото: dilayw / Instagram

"Хочу сообщить вам, что больше не буду представлять Нидерланды в Пуэрто-Рико на конкурсе "Мисс мира". Отчасти это связано с обязательной вакцинацией, лично я пока к этому не готова", – заявила она.

По словам Виллемштейн, вместо нее страну будет представлять участница, которая заняла на конкурсе "Мисс Нидерланды" второе место.

View this post on Instagram Публикация от Dilay Mariah Willemstein * (@dilayw)