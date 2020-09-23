Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"

По словам лидера украинской группы Onuka Наты Жижченко, работа над клипом на песню "Сеанс" стала испытанием для съемочной группы.

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко 22 сентября сообщила в Instagram, что премьера клипа на композицию "Сеанс" запланирована на 29 сентября.

"Съемки клипа стали испытанием для всей команды – съемочный процесс длился 25 часов, ведь мы хотели достоверно продемонстрировать идею, заложенную в песню и видео", – написала артистка.

Ранее Жижченко рассказала, что новая песня является самой интимной из их репертуара, так как рассказывает о сокровенном.

По словам артистки, "Сеанс" станет первым треком в их будущем альбоме "Вдома? Втома", дату выхода которого она не назвала, заявив лишь, что это будет "скоро".



Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.

За семь лет существования коллектива музыканты записали два студийных альбома, два мини-альбома и один концертный.