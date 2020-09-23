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23 сентября, 2020
 
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Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"

По словам лидера украинской группы Onuka Наты Жижченко, работа над клипом на песню "Сеанс" стала испытанием для съемочной группы.

Onuka: Съемочный процесс длился 25 часов
Onuka: Съемочный процесс длился 25 часов
Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко 22 сентября сообщила в Instagram, что премьера клипа на композицию "Сеанс" запланирована на 29 сентября. 

"Съемки клипа стали испытанием для всей команды – съемочный процесс длился 25 часов, ведь мы хотели достоверно продемонстрировать идею, заложенную в песню и видео", – написала артистка.

Ранее Жижченко рассказала, что новая песня является самой интимной из их репертуара, так как рассказывает о сокровенном.

По словам артистки, "Сеанс" станет первым треком в их будущем альбоме "Вдома? Втома", дату выхода которого она не назвала, заявив лишь, что это будет "скоро". 

Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.

За семь лет существования коллектива музыканты записали два студийных альбома, два мини-альбома и один концертный.

Теги: клип, Onuka, Ната Жижченко, анонс
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