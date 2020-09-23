Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко 22 сентября сообщила в Instagram, что премьера клипа на композицию "Сеанс" запланирована на 29 сентября.
"Съемки клипа стали испытанием для всей команды – съемочный процесс длился 25 часов, ведь мы хотели достоверно продемонстрировать идею, заложенную в песню и видео", – написала артистка.
Ранее Жижченко рассказала, что новая песня является самой интимной из их репертуара, так как рассказывает о сокровенном.
По словам артистки, "Сеанс" станет первым треком в их будущем альбоме "Вдома? Втома", дату выхода которого она не назвала, заявив лишь, что это будет "скоро".
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29 вересня відбудеться реліз треку та відео на сингл СЕАНС з нового однойменного альбому ONUKA. * Чому СЕАНС? Класично, сеанс - це демонстрування, показ чого-небудь без перерви протягом певного проміжку часу. Але якось тлумачення цього слова мене просто вразило. Читаючи Довлатова, я наштовхнулась на епізод, коли ув’язнені порпались у землі. Один із в‘язнів знайшов маленький шматок фарфорової чашечки, на якій був намальований дитячий візерунок. Він завмер на секунду і заплакав, а інші ув'язнені сказали: «сеанс»... Виявляється, в даній лексиці це тлумачиться, як емоційний флешбек, ностальгія, прихід почуттів, що нахлинають через дію певного тріггера. * Власне, ця концепція мене настільки вразила, що лягла в основу ідеї назви треку. Символічно й те, що новий матеріал найінтимніший серед усього, що ми робили за шість років існування, й розповідає про щось дуже особисте та сокровенне.
Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.
За семь лет существования коллектива музыканты записали два студийных альбома, два мини-альбома и один концертный.