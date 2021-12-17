  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"

Победитель "Танцев со звездами" Артур Логай со своей партнершей по паркету Анной Карелиной Фото: logai.arthur / Instagram

По словам 28-летнего артиста, у него увеличилось число подписчиков в Instagram, а также стоимость рекламы в его аккаунте. По словам Логая, теперь реклама у него стоит больше 10 тыс. грн за пост, хотя раньше стоила всего пару тысяч.

Актер добавил, что у него не было ощущения эйфории после победы на шоу.

"Было странно: ты в этой гонке рубишься, валишь все силы, полностью вкладываешься. В какой-то момент тебя называют победителем – идет импульс, всплеск, радость, непонимание… Бум! – и на следующий день все закончилось", – рассказал Логай.

Он добавил, что и депрессии после того, как внимание к нему по окончании шоу спало, не испытал.

"У меня столько дел накопилось за время моего отсутствия [дома] – мелкие и не только, – которые надо решить, что не успевают ни тело, ни мозг выдохнуть", – признался Логай.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube