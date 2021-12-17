Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки

 
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Логай дебютировал в кино в 2016 году
Логай дебютировал в кино в 2016 году
Фото: logai.arthur / Instagram

28-летний украинский актер Артур Логай в интервью, которое 16 декабря вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, сколько составляет его гонорар за один съемочный день.

"За какой максимальны гонорар ты работал?" – спросил у актера ведущий Слава Демин. Вопрос вызвал у актера небольшое замешательство.

"А, я же честно работаю – у меня же ФЛП (физическое лицо – предприниматель), точно, я же могу говорить. 13 тыс. грн", – заявил он.

Логай отметил, что такой гонорар за съемки получает в том числе благодаря своей медийности. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.

В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", заняв первое место.

В мае 2018 года Логай женился. Вместе с супругой Евгенией Павленко он воспитывает сына Льва. От предыдущих отношений у актера есть сын Герман.

Теги: кино, деньги, актер, Артур Логай
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