  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки

"За какой максимальны гонорар ты работал?" – спросил у актера ведущий Слава Демин. Вопрос вызвал у актера небольшое замешательство.
"А, я же честно работаю – у меня же ФЛП (физическое лицо – предприниматель), точно, я же могу говорить. 13 тыс. грн", – заявил он.
Логай отметил, что такой гонорар за съемки получает в том числе благодаря своей медийности.
Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.
В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.
Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", заняв первое место.
В мае 2018 года Логай женился. Вместе с супругой Евгенией Павленко он воспитывает сына Льва. От предыдущих отношений у актера есть сын Герман.