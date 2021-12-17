  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки

Логай дебютировал в кино в 2016 году Фото: logai.arthur / Instagram

"За какой максимальны гонорар ты работал?" – спросил у актера ведущий Слава Демин. Вопрос вызвал у актера небольшое замешательство.

"А, я же честно работаю – у меня же ФЛП (физическое лицо – предприниматель), точно, я же могу говорить. 13 тыс. грн", – заявил он.

Логай отметил, что такой гонорар за съемки получает в том числе благодаря своей медийности.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube