  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе

"Это не самый позитивный опыт в моей подростковой и сексуальной жизни. Она была очень старше – ей [было] 27 лет. И я узнал об этом после. 14 – перед пацанами круто, а внутри думаешь: "Что это было?". Запах ее парфюма я никогда не забуду и если его где-то встречу, убегу", – рассказал актер

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Контекст:

Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.

В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", заняв первое место.

В мае 2018 года Логай женился. Вместе с супругой Евгенией Павленко он воспитывает сына Льва. От предыдущих отношений у актера есть сын Герман.