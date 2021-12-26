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26 декабря, 2021
 
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"Лола жжет!" Видео "досмотра" Милявской, где она засветила пятую точку, набрало больше миллиона просмотров

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58-летняя Лолита Милявская обнародовала видео, на котором соглашается на добровольный "досмотр"
58-летняя Лолита Милявская обнародовала видео, на котором соглашается на добровольный "досмотр"
Фото: Лолита Милявская / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 25 декабря запостила в Instagram шуточное видео, на котором пытается пройти через металлоискатель.

В ролике 57-летняя певица сначала неуверенно топчется на месте, а когда голос за кадром говорит ей проходить просто так, отвечает: "Я не могу пройти, простите. Я законопослушная, я хочу, как все. Я требую, чтобы меня досмотрели".

С этими словами Милявская сначала кладет свою сумку, а после и сама лезет на четвереньках в рентгенотелевизионный интроскоп для досмотра багажа. При этом в кадре крупным планом видна пятая точка певицы в бордовых колготках.

"Вот он, акт гражданского самосознания", – подписала Милявская видео, которое уже набрало больше 1,1 млн просмотров.

"Чудо, там же радиация", – прокомментировал видео российский дизайнер Игорь Гуляев. "Оно же выключено", – успокоила его певица.

"Лола, мы тебя всей страной досмотрели. Все супер!" – написала levshina606.

"Лола жжет!" – восхитилась kirienko6837.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была замужем пять раз. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Лолита Милявская, видео, певица, Лолита, багаж, ролик
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