"Лола жжет!" Видео "досмотра" Милявской, где она засветила пятую точку, набрало больше миллиона просмотров

В ролике 57-летняя певица сначала неуверенно топчется на месте, а когда голос за кадром говорит ей проходить просто так, отвечает: "Я не могу пройти, простите. Я законопослушная, я хочу, как все. Я требую, чтобы меня досмотрели".

С этими словами Милявская сначала кладет свою сумку, а после и сама лезет на четвереньках в рентгенотелевизионный интроскоп для досмотра багажа. При этом в кадре крупным планом видна пятая точка певицы в бордовых колготках.

"Вот он, акт гражданского самосознания", – подписала Милявская видео, которое уже набрало больше 1,1 млн просмотров.

"Чудо, там же радиация", – прокомментировал видео российский дизайнер Игорь Гуляев. "Оно же выключено", – успокоила его певица.

"Лола, мы тебя всей страной досмотрели. Все супер!" – написала levshina606.

"Лола жжет!" – восхитилась kirienko6837.

View this post on Instagram A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)