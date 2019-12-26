"Ляпис-98" выступит в Киеве

1 января 2020 года белорусская группа "Ляпис-98" сыграет концерт в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.
"Ортодоксальный оркестр родоначальников радикального шансона "Ляпис-98", каждый концерт которых – сложная театральная постановка в лучших традициях Бродвея", – так представляют коллектив в анонсе концерта.
В первый день Нового года в Киеве оркестр "Ляпис-98" и его неизменный лидер Сергей Михалок представят эксклюзивное шоу "Всем девчонкам нравится", которое состоит из проверенных временем песен группы.
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.