"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке

"В хрущевке? Кухня 5,5 м²?" – поинтересовались у Maruv подписчики Фото: maruvofficial / Instagram

"Моя ежедневная рутина. А вы любите готовить?" – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

"В хрущевке? Кухня 5,5 м²?" – оценил в комментариях интерьер baur_1982_18.

"Люблю готовить, но больше – жрать", – призналась shilkina6199.

"Божечки, что за разврат в массы?" – написала trubnikova_marya.