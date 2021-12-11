"Поменяла ориентацию?" Полуголая Maruv показала лесбийский поцелуй. Видео

"Красиво, но перебор с ориентацией!" – отреагировали на видео Maruv ее подписчики в сети Фото: maruvofficial / Instagram

"Скоро зимние каникулы, и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых?" – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

Видео Maruv набрало более 21 тыс. просмотров.

"Красиво, но перебор с ориентацией!" – прокомментировала annalutsen.

"Пропаганда бл…дства", – возмутилась nastya_krdr.

"Maruv поменяла ориентацию?" – удивился ivanov_d23.

"Отвратительно, пошло", – считает iadviga78.