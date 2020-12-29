"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки

Украинская певица Руслана Лыжичко 28 декабря отметила 25-летие супружеской жизни с мужем – продюсером Александром Ксенофонтовым. В годовщину свадьбы артистка разместила в сети архивные черно-белые свадебные фото.
На снимках певица с супругом запечатлены во время обмена кольцами. Во время церемонии Руслана была в плаще, а ее супруг – в жилетке, надетой на теплый свитер. Фотограф снимал молодоженов по пояс.
"Сегодня 25 лет, как мы поженились. 25 лет пролетели как миг. Любовь действительно может быть неземной", – подписала публикацию артистка.
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Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов поженились 28 декабря 1995 года. Муж певицы является ее продюсером и менеджером. Детей у пары нет.