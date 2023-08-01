"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем

Мирошниченко о реакции своих детей на приемного сына Марселя: У Марка иногда проявляется ревность, а Мия – врожденная старшая сестра Фото: viva.ua

В интервью изданию ведущий рассказал, что их приемный сын родился в Житомирской области.

"Родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г – это было критически мало. От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы не были развиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на четыре месяца. Только ближе к пятому месяцу он вышел на показатели, с которыми должен был родиться. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом, где он и жил, пока не встретил нас", – признался Мирошниченко.

Он добавил, что за все это время биологические родители мальчика ни разу не появились. При этом статус на усыновление ребенок получил только после достижения полутора лет.

"Полтора года не лишали родительских прав людей, которые от него при рождении отказались. Они ни разу не поинтересовались, как их ребенок. Может, они ждали, что эти люди исправятся? Нет, этого не произошло", – заявил ведущий.

Мирошниченко отметил, что их сын Марк и дочь Мия сразу приняли Марселя в семью.

"У Марка иногда проявляется ревность, потому что он привык быть единственным мальчиком, а тут появился Марсель и внимание родителей пришлось делить. Но мы с пониманием относимся к адаптации, потому что это для всех стресс и новые условия. Марк уже привык и понял, что ему ничего не угрожает. А Мия – врожденная старшая сестра: вокруг Марсика вьется, во всем помогает, кормит его, непрестанно обнимает и чмокает. Если в первые дни он еще сопротивлялся, то сейчас понял, что это тот, кто его очень любит", – добавил ведущий.