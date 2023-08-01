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02 августа, 2023
 
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"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем

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Мирошниченко о реакции своих детей на приемного сына Марселя: У Марка иногда проявляется ревность, а Мия врожденная старшая сестра
Мирошниченко о реакции своих детей на приемного сына Марселя: У Марка иногда проявляется ревность, а Мия – врожденная старшая сестра
Фото: viva.ua

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной и детьми снялся для digital-обложки украинского журнала Viva!. Поводом для фотосессии и интервью стало усыновление семьей Мирошниченко двухлетнего ребенка по имени Марсель.

В интервью изданию ведущий рассказал, что их приемный сын родился в Житомирской области. 

"Родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г – это было критически мало. От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы не были развиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на четыре месяца. Только ближе к пятому месяцу он вышел на показатели, с которыми должен был родиться. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом, где он и жил, пока не встретил нас", – признался Мирошниченко. 

Он добавил, что за все это время биологические родители мальчика ни разу не появились. При этом статус на усыновление ребенок получил только после достижения полутора лет.

"Полтора года не лишали родительских прав людей, которые от него при рождении отказались. Они ни разу не поинтересовались, как их ребенок. Может, они ждали, что эти люди исправятся? Нет, этого не произошло", – заявил ведущий.

Мирошниченко отметил, что их сын Марк и дочь Мия сразу приняли Марселя в семью.

"У Марка иногда проявляется ревность, потому что он привык быть единственным мальчиком, а тут появился Марсель и внимание родителей пришлось делить. Но мы с пониманием относимся к адаптации, потому что это для всех стресс и новые условия. Марк уже привык и понял, что ему ничего не угрожает. А Мия – врожденная старшая сестра: вокруг Марсика вьется, во всем помогает, кормит его, непрестанно обнимает и чмокает. Если в первые дни он еще сопротивлялся, то сейчас понял, что это тот, кто его очень любит", – добавил ведущий.

Контекст:

В 2018 году Мирошниченко женился на своей избраннице, адвокате Инне Рудик. Летом 2018 года у пары родилась дочь Мия, а в начале 2020 года – сын Марк. 

В январе 2023 года Мирошниченко сообщил, что они с женой начали процедуру усыновления. 30 июля супруга ведущего обнародовала первое семейное фото, на котором они были запечатлены вместе с приемным сыном.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, семья, Тимур Мирошниченко
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