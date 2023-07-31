Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье

"Книга жизни. Новый раздел", – написала жена телеведущего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Miroshnychenko * (@_inna_mi_)

Инна Мирошниченко призналась, что найти ребенка было непросто, поскольку многие анкеты детей из детских домов оказывались неактуальными. Пост она разместила в Instagram 31 июля.

Жена телеведущего призналась, что они столкнулись с бюрократической волокитой, но встреча с их будущим приемным сыном состоялась в день обращения в учреждение, в котором он находился.

Он был такой маленький – 70 см. Испуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю: "Иди ко мне". И он пошел... На этом моменте можно заплакать от счастья. Но смысл в том, что он не умеет говорить взрослым "нет" (не умел). Просто выполняет все, что скажут", – описала встречу с мальчиком она.

На протяжении 10 дней Тимур и Инна Мирошниченко виделись с сыном. Только по истечении этого времени они смогли забрать ребенка домой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Miroshnychenko * (@_inna_mi_)