Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет

Снимки были сделаны в ресторане-шале во время зимних каникул в швейцарских Альпах.
"Прощай, Гштаад. Мы никогда не забудем твои горы или твой самогон!" – подписала она публикацию.
"Боже, мне очень нравится этот семейный фотомомент. Почему у меня мурашки по коже и я готова сейчас расплакаться?" – прокомментировала публикацию актриса Джулия Фокс.
"Красивая рядом с бойфрендом", – написал lernouts.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.
О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в Instagram.