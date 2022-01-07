Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет

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Впервые о романе Мадонны с участником ее балета Уильямсом стало известно в декабре 2019 года
Впервые о романе Мадонны с участником ее балета Уильямсом стало известно в декабре 2019 года
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 7 января на своей странице в Instagram разместила серию фото, на которых запечатлена ее семья. На двух кадрах певица позирует вместе со своим бойфрендом – 28-летним хореографом Ахламаликом Уильямсом.

Снимки были сделаны в ресторане-шале во время зимних каникул в швейцарских Альпах.

"Прощай, Гштаад. Мы никогда не забудем твои горы или твой самогон!" – подписала она публикацию.

"Боже, мне очень нравится этот семейный фотомомент. Почему у меня мурашки по коже и я готова сейчас расплакаться?" – прокомментировала публикацию актриса Джулия Фокс.

"Красивая рядом с бойфрендом", – написал lernouts.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в Instagram.

Теги: Мадонна, каникулы, горы, семья, певица, хореограф, самогон
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