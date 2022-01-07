Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет

Впервые о романе Мадонны с участником ее балета Уильямсом стало известно в декабре 2019 года Фото: madonna / Instagram

Снимки были сделаны в ресторане-шале во время зимних каникул в швейцарских Альпах.

"Прощай, Гштаад. Мы никогда не забудем твои горы или твой самогон!" – подписала она публикацию.

"Боже, мне очень нравится этот семейный фотомомент. Почему у меня мурашки по коже и я готова сейчас расплакаться?" – прокомментировала публикацию актриса Джулия Фокс.

"Красивая рядом с бойфрендом", – написал lernouts.

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