Макгоуэн рассказала о романе с женщиной

Американская актриса Роуз Макгоуэн заявила, что не называет себя лесбиянкой, невзирая на отношения с девушкой, и рассказала о сложностях в отношениях с андрогином.

Макгоуэн (на фото справа): Она идентифицирует себя как лесбиянка, я же себя так не определяю Фото: rosemcgowan / Instagram

46-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн в интервью подкасту Shut Up Evan призналась, что встречается с девушкой по имени Сиенна.

"Многим людям комфортнее жить, нося ярлыки. Я сейчас встречаюсь с прекрасной молодой женщиной. Она идентифицирует себя как лесбиянка, я же себя так не определяю", – сказала актриса.

Макгоуэн рассказала, что счастлива в этих отношениях и уже переехала к своей пассии.

Говоря о своем прошлом романе с андрогинной моделью Рейн Дав, актриса отметила, что та была не ее человеком. "Когда у тебя упадок и ты с кем-то заводишь отношения, не факт, что ты выберешь "того" человека", – сказала она.

Поскольку Дав не относила себя ни к мужчине, ни к женщине, Макгоуэн было сложно строить с ней отношения. "Я даже не знала, как ее назвать. Я бы сказала "моя девушка", но она не девушка… Я тогда подумала, что нам нужен новый словарь для таких случаев", – отметила актриса.

Роуз Макгоуэн родилась в 1973 году в Италии. Она стала одной их первых актрис в Голливуде, кто заявил о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Отказавшись от взятки в $1 млн, она сообщила прессе, что была изнасилована продюсером в 1997 году. В ответ на ее заявление Вайнштейн организовал кампанию по дискредитации актрисы.