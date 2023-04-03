Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
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Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео

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Макс Барских: В песне я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем
Макс Барских: В песне я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем
Фото предоставлено командой Макса Барских

Украинский певец Макс Барских 31 марта на своем канале в YouTube презентовал клип на песню 5 Missing Calls.

Композиция войдет в будущий англоязычный альбом артиста, который он выпустит в рамках сотрудничества с лейблом Warner Music Poland, отмечается в релизе.

"В песне я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас встречаются абьюзерские отношения. И, как правило, их очень тяжело разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга", – анонсировал трек Макс Барских. 

ВИДЕО
Видео: Max Barskih / YouTube
Контекст:

Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Макс Барских, певец, трек
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