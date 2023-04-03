  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео

Макс Барских: В песне я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем Фото предоставлено командой Макса Барских

Композиция войдет в будущий англоязычный альбом артиста, который он выпустит в рамках сотрудничества с лейблом Warner Music Poland, отмечается в релизе.

"В песне я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас встречаются абьюзерские отношения. И, как правило, их очень тяжело разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга", – анонсировал трек Макс Барских.

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Видео: Max Barskih / YouTube