  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео

Композиция войдет в будущий англоязычный альбом артиста, который он выпустит в рамках сотрудничества с лейблом Warner Music Poland, отмечается в релизе.
"В песне я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас встречаются абьюзерские отношения. И, как правило, их очень тяжело разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга", – анонсировал трек Макс Барских.
Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.
До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.