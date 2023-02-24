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24 февраля, 2023
 
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Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео

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Макс Барских: Я искренне верю в нашу победу
Макс Барских: Я искренне верю в нашу победу
Фото предоставлено командой Макса Барских

Украинский певец Макс Барских 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, на своем канале в YouTube презентовал песню "Мамо, не плач".

Артист посвятил композицию матерям украинских защитников и защитниц.

"Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников. Очень надеюсь, что эта песня придаст силы не падать духом. Я искренне верю в нашу победу", – прокомментировал новый трек артист. 

ВИДЕО
Аудио: Max Barskih / YouTube
Контекст:

Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Макс Барских, певец
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