  "Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео

Барских: С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году Фото: Ярослав Бугаев

"С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году. Потому что несмотря на боль и тоску, накопившиеся в течение долгого времени, мы продолжаем смеяться сквозь слезы, стараться радоваться жизни и благодарить новые рассветы и закат. Поэтому в песне танцевальный бит сливается с минорными аккордами и лирической мелодией", – прокомментировал новую композицию артист.

Макс Барских, отмечается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", на Новый год будет находится в Киеве – у артиста запланирован сольный концерт, часть денег от которого он передаст на поддержку ВСУ.

"Только благодаря творчеству я могу поддерживать свою страну и нашу армию. Если музыка лечит души на уровне энергии, то благотворительность помогает практически", – заявил он.

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Видео: Max Barskih / YouTube