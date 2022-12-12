Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
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"Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео

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Барских: С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году
Барских: С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году
Фото: Ярослав Бугаев

Украинский певец Макс Барских 9 декабря на своем канале в YouTube презентовал клип на англоязычную песню Before We Say Goodbye.

"С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году. Потому что несмотря на боль и тоску, накопившиеся в течение долгого времени, мы продолжаем смеяться сквозь слезы, стараться радоваться жизни и благодарить новые рассветы и закат. Поэтому в песне танцевальный бит сливается с минорными аккордами и лирической мелодией", – прокомментировал новую композицию артист.

Макс Барских, отмечается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", на Новый год будет находится в Киеве – у артиста запланирован сольный концерт, часть денег от которого он передаст на поддержку ВСУ.

"Только благодаря творчеству я могу поддерживать свою страну и нашу армию. Если музыка лечит души на уровне энергии, то благотворительность помогает практически", –  заявил он.

ВИДЕО
Видео: Max Barskih / YouTube
Контекст:

Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ

Теги: Новый год, клип, саундтрек, Макс Барских, песня
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