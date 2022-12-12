  "Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео

"С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году. Потому что несмотря на боль и тоску, накопившиеся в течение долгого времени, мы продолжаем смеяться сквозь слезы, стараться радоваться жизни и благодарить новые рассветы и закат. Поэтому в песне танцевальный бит сливается с минорными аккордами и лирической мелодией", – прокомментировал новую композицию артист.
Макс Барских, отмечается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", на Новый год будет находится в Киеве – у артиста запланирован сольный концерт, часть денег от которого он передаст на поддержку ВСУ.
"Только благодаря творчеству я могу поддерживать свою страну и нашу армию. Если музыка лечит души на уровне энергии, то благотворительность помогает практически", – заявил он.
Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.
До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.