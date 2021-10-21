Макс Леонов после аварии возвращается в шоу "Танцы со звездами"

Вместе со своей партнершей, украинской певицей Евгенией Власовой они станцуют румбу. Вторым партнером Власовой в этом эфире станет экс-участник шоу, хореограф Дмитрий Жук – новый эфир будет посвящен звездным танцорам этого проекта.
С кем из известных хореографов будут выступать другие шесть пар, пока что неизвестно.
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14 октября Макс Леонов сообщил, что попал в аварию. Причину ДТП он не уточнил. В седьмом эфире шоу "Танцы со звездами" 17 октября его партнерша Евгения Власова танцевала в паре с хореографом Александром Прохоровым. Из-за замены партнера она получила иммунитет, автоматически оказавшись в числе пар, которые остались в проекте.