Макс Леонов после аварии возвращается в шоу "Танцы со звездами"

Леонов 14 октября попал в аварию, поэтому Власова в седьмом эфире танцевала с другим партнером Фото: maksleonov_official / Instagram

Вместе со своей партнершей, украинской певицей Евгенией Власовой они станцуют румбу. Вторым партнером Власовой в этом эфире станет экс-участник шоу, хореограф Дмитрий Жук – новый эфир будет посвящен звездным танцорам этого проекта.

С кем из известных хореографов будут выступать другие шесть пар, пока что неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)