"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото

Галкин: Решил поздравить нас всех с юбилеем классика Фото: maxgalkinru / Instagram

"Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины", – подписал он снимки.

За первый час после публикации фото собрали около 70 тыс. лайков и больше 2 тыс. комментариев.

"Волочкова №2", – оставила свой комментарий lubovalex17, имея в виду балерину Анастасию Волочкову, которая часто делится в соцсети откровенными снимками.

"Максим, серьезно", – поинтересовался sharset_shariki_minsk.

"Поздравляю с именинами. Ноготочки – бомба", – написал dinirixy.

"Это, конечно, мило, но не увлекайтесь", – посоветовал пользователь allmaksim2001.

"Ох, думал, Макс уже перешел на рекламу педикюрш!" – прокомментировал evgeniy_hait.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)