Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард

Украинская актриса Даша Малахова разместила в сети снимки своего поврежденного автомобиля, на который опустился дорожный заградитель на Андреевском спуске в Киеве. Актриса предположила, что, судя по повреждениям, стоимость ремонта будет существенной.

Украинская актриса Даша Малахова 25 августа на своей странице в Facebook показала, как выглядит ее автомобиль марки Volkswagen после того, как на него опустился боллард.

По словам актрисы, подобная ситуация происходит уже во второй раз. Малахова подчеркнула, что проезжала на зеленый свет светофора, когда на капот ее авто опустился боллард.

"Я работаю на Андреевском [спуске]. Поэтому имею брелок для проезда через боллард. Проезжала на зеленый сигнал. Думаю, есть видео в подтверждение. Ситуация происходит второй раз, первый раз была вырвана защита, но на этот раз мой Beatle потерял радиатор и все, что впереди", – описали ситуацию Малахова.

Она предположила, что, судя по состоянию автомобиля, стоимость ремонта будет существенной.

Малахова родилась в 1977 году в Киеве. С 2006 года работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Актерское образование получила в Королевском колледже музыки и драмы в Великобритании.

Малахова была ведущей кулинарного проекта "Картата потата", который выходил на телеканале "Интер".