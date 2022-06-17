"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе

"Что делаем во время тревоги", – написала она.
На фото Никитюк и ее мама запечатлены в туалете. Мать телеведущей сидит на унитазе, а Никитюк – рядом с собакой Рафиком на руках.
В посте телеведущая также прикрепила ссылку на свой Telegram-канал.
Там Никитюк в коротком ролике говорит: "Мама Кэт сидит на троне".
Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Карьера телеведущей началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".
С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов. Сейчас Никитюк находится у мамы, в Хмельницком.