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17 июня, 2022
 
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"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе

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Никитюк находится с мамой в Хмельницком
Никитюк находится с мамой в Хмельницком
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 16 июня опубликовала в Instagram Stories фото, на котором запечатлена вместе со своей мамой Екатериной.

"Что делаем во время тревоги", – написала она.

На фото Никитюк и ее мама запечатлены в туалете. Мать телеведущей сидит на унитазе, а Никитюк – рядом с собакой Рафиком на руках.

В посте телеведущая также прикрепила ссылку на свой Telegram-канал.

Там Никитюк в коротком ролике говорит: "Мама Кэт сидит на троне".

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Карьера телеведущей началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов. Сейчас Никитюк находится у мамы, в Хмельницком.

Теги: Россия, Украина, волонтеры, война России против Украины, телеведущая, Леся Никитюк, фото, туалет, мать, воздушная тревога
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