"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе

"Что делаем во время тревоги", – написала она.

На фото Никитюк и ее мама запечатлены в туалете. Мать телеведущей сидит на унитазе, а Никитюк – рядом с собакой Рафиком на руках.

В посте телеведущая также прикрепила ссылку на свой Telegram-канал.

Там Никитюк в коротком ролике говорит: "Мама Кэт сидит на троне".

Фото: lesia_nikituk / Instagram