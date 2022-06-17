Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню

Санина заявила о желании популяризовать украинскую песню в мире Фото: the_hardkiss / Instagram

Санина спела а капелла – без музыкального сопровождения.

Она объяснила, что ролик снят в рамках проекта Voice OF Nation украинского журнала Vogue. Этот проект направлен на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку Украины в мире.

"Я выбрала для исполнения украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду". Ее знает каждый украинец, хочу чтобы она лилась по всему миру", – написала Санина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)