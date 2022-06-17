Бульвар Шоубиз
 
17 июня, 2022
 
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Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню

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Санина заявила о желании популяризовать украинскую песню в мире
Санина заявила о желании популяризовать украинскую песню в мире
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором поет песню "Ой, у вишневому саду".

Санина спела а капелла – без музыкального сопровождения.

Она объяснила, что ролик снят в рамках проекта Voice OF Nation украинского журнала Vogue. Этот проект направлен на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку Украины в мире.

"Я выбрала для исполнения украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду". Ее знает каждый украинец, хочу чтобы она лилась по всему миру", – написала Санина.

Контекст:

Группа The Hardkiss была создана в 2011 году.

Санина после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев.

13 июня Санина сообщила, что 22 июня The Hardkiss выступит на одной сцене с американской группой Metallica в рамках фестиваля Prague Rock в поддержку Украины. 

Теги: Украина, украинцы, Vogue, The Hardkiss, Юлия Санина, песня
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