Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню

Санина спела а капелла – без музыкального сопровождения.
Она объяснила, что ролик снят в рамках проекта Voice OF Nation украинского журнала Vogue. Этот проект направлен на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку Украины в мире.
"Я выбрала для исполнения украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду". Ее знает каждый украинец, хочу чтобы она лилась по всему миру", – написала Санина.
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Группа The Hardkiss была создана в 2011 году.
Санина после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев.
13 июня Санина сообщила, что 22 июня The Hardkiss выступит на одной сцене с американской группой Metallica в рамках фестиваля Prague Rock в поддержку Украины.