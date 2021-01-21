"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина показала в сети, как выглядит ее мама. Подписчики отметили их невероятное сходство.

Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина 21 января разместила в Instagram фото своей мамы, посвятив публикацию ее дню рождения.

"Ты обманула возраст, время и календари однозначно врут! В тебе такая красота и молодость, что сложно поверить в эти смешные нелепые цифры. Горжусь тобой! Стремлюсь к твоему спокойствию и благородству", – написала Крапивина.

"Действительно, мама ваша – мастер обмана времени!" – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Вы – копия мамы. Невероятно похожи и сногсшибательно обе выглядите!" – прокомментировали фото подписчики.

"Невероятная красотка. Не верится, что ваша мама", – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в столице Туркменской ССР Ашхабаде. В 1993 году семья переехала в Украину. Ее отец – украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев.

В браке с экс-супругом, бизнесменом Дмитрием Крапивиным продюсер в 2003 году родила дочь Софию.