Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины

Вырученные средства будут переданы в помощь семьям, пострадавшим от российской военной агрессии в Украине.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, в апреле 2022 года в интервью изданию Empire заявил, что намерен завершить актерскую карьеру и попробовать свои силы в режиссуре.

Серия фильмов о Гарри Поттере основана на книгах английской писательницы Джоанн Роулинг.

Первая картина франшизы – "Гарри Поттер и философский камень" (2001), заключительная – "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2" (2011). В 2016 году вышел спин-офф "Фантастические твари и где они обитают", в 2018 – его сиквел "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".