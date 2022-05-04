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04 мая, 2022
 
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Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины

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Роль Гарри Поттера исполнял актер Рэдклифф
Роль Гарри Поттера исполнял актер Рэдклифф
Фото: daniel9340 / Instagram

На фан-странице британского актера Дэниела Рэдклиффа сообщили, что на продажу выставлены мантии Гарри Поттера – киногероя, исполнением роли которого стал известен актер.

Вырученные средства будут переданы в помощь семьям, пострадавшим от российской военной агрессии в Украине.

На сайте Magic Artz доступны четыре расцветки мантии и галстука по цене $34,95 за каждую.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, в апреле 2022 года в интервью изданию Empire заявил, что намерен завершить актерскую карьеру и попробовать свои силы в режиссуре.

Серия фильмов о Гарри Поттере основана на книгах английской писательницы Джоанн Роулинг.

Первая картина франшизы – "Гарри Поттер и философский камень" (2001), заключительная – "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2" (2011). В 2016 году вышел спин-офф "Фантастические твари и где они обитают", в 2018 – его сиквел "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Теги: Украина, война, Гарри Поттер, война России против Украины, Дэниел Рэдклифф
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