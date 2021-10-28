Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО

По данным издания, сторона обвинения настаивала на дальнейшем пребывании Кохал в СИЗО, где она находилась больше года. Однако суд счел доводы прокурора недостаточными.
"После того как Марину выпустили из клетки и не стали надевать наручники, она растерянно спросила у пристава, может ли подойти к своим адвокатам. Женщина расплакалась", – отмечается в статье.
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О смерти 29-летнего Энди Картрайта стало известно 30 июня 2020 года. По информации правоохранителей, останки тела музыканта были найдены в квартире в центре Санкт-Петербурга, где он жил. Они хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.
31 июля Кохал предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Женщину поместили в СИЗО в начале августа 2020 года. Она своей вины не признала и утверждала, что расчленила тело рэпера ради спасения его репутации, так как тот умер от передозировки наркотиков.
О смерти музыканта в полицию заявил юрист, узнавший о случившемся непосредственно от Кохал. В разговоре с ним она сообщила, что расчленила тело Энди Картрайта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.
Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.
Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.