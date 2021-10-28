Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО

По данным издания, сторона обвинения настаивала на дальнейшем пребывании Кохал в СИЗО, где она находилась больше года. Однако суд счел доводы прокурора недостаточными.

"После того как Марину выпустили из клетки и не стали надевать наручники, она растерянно спросила у пристава, может ли подойти к своим адвокатам. Женщина расплакалась", – отмечается в статье.

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