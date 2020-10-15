В РФ задержали тещу убитого и расчлененного рэпера Картрайта

Мать супруги уроженца Украины Александра Юшко (он же – рэпер Энди Картрайт), части тела которого были обнаружены в его квартире в июне этого года, считают одной из подозреваемых в его убийстве.

В Санкт-Петербурге задержали тещу убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта (уроженца Украины Александра Юшко) по подозрению в его убийстве. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Следственный комитет РФ готовит ходатайство о заключении Елены Кохал под стражу.

По мнению следствия, она присутствовала в квартире в момент предполагаемого убийства и расчленения тела потерпевшего.

Елена Кохал – мать жены рэпера Марины Кохал, которая является подозреваемой в убийстве. Следком считает, что жена рэпера для убийства использовала медицинский препарат, приобретенный в аптеке. Она якобы заранее спланировала преступление. Однако эксперты не знают точной причины смерти музыканта, отмечает издание.

Елену Кохал планируют доставить в суд 15 октября.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, который узнал о случившемся от жены Юшко Марины Кохал, – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.