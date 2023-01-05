"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах

Анатолич: Молчание звезд такого масштаба, которых знают в каждом Мухосранске России, – это еще один плюсик в большую ложь под названием "Все не так однозначно" Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"Молчание звезд такого масштаба, которых знают в каждом Мухосранске России, – это еще один плюсик в большую ложь под названием "Все не так однозначно", – заявил он.

Анатолий Анатолич предположил, как размышляют россияне.

"Если бы у "хахлов" там реально война была бы, то Валера (Вася, Настя, Регина) не молчали бы. А так Валера (Жанн, Аня, Артур) молчат, значит, действительно "не так однозначно", – написал телеведущий.

Пост он сопроводил снимком российского певца Валерия Меладзе.

"А этот Stories Instagram [удалил] за язык вражды. Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством", – обратился Анатолич к основателю Facebook и Instagram Марку Цукербергу.