"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах

"Молчание звезд такого масштаба, которых знают в каждом Мухосранске России, – это еще один плюсик в большую ложь под названием "Все не так однозначно", – заявил он.
Анатолий Анатолич предположил, как размышляют россияне.
"Если бы у "хахлов" там реально война была бы, то Валера (Вася, Настя, Регина) не молчали бы. А так Валера (Жанн, Аня, Артур) молчат, значит, действительно "не так однозначно", – написал телеведущий.
Пост он сопроводил снимком российского певца Валерия Меладзе.
"А этот Stories Instagram [удалил] за язык вражды. Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством", – обратился Анатолич к основателю Facebook и Instagram Марку Цукербергу.
Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие".
"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал певец.