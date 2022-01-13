Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес

"Как вы поддерживаете себя в форме?" – спросили у нее фолловеры.
"Держать себя в форме помогает активный образ жизни. По поводу питания: это либо интервальное голодание, либо ем в основном зелень, ягодки, рыбку. И желательно без соусов", – призналась она.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.