Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес

Maruv: По поводу питания: это либо интервальное голодание, либо ем в основном зелень Фото: maruvofficial / Instagram

"Как вы поддерживаете себя в форме?" – спросили у нее фолловеры.

"Держать себя в форме помогает активный образ жизни. По поводу питания: это либо интервальное голодание, либо ем в основном зелень, ягодки, рыбку. И желательно без соусов", – призналась она.