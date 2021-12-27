"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность

Образ Maruv на фото дополнили черные перчатки и черные ботфорты со шнуровкой, а также шляпа с козырьком и солнцезащитные очки.
"С Рождеством и Новым годом", – подписала она публикацию на английском языке.
"Синдром Волочковой!" – прокомментировала ludmila_nast, имея в виду частые публикации балерины Анастасии Волочковой с откровенными снимками.
"Новейшая сила киски", – написал denchik081278.
"Спасибо хоть "девку" свою прикрыла", – отреагировала nataliailina1990.
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Maruv родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.