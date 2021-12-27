"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность

В подписи к фото Maruv поздравила подписчиков с Рождеством и Новым годом Фото: maruvofficial / Instagram

Образ Maruv на фото дополнили черные перчатки и черные ботфорты со шнуровкой, а также шляпа с козырьком и солнцезащитные очки.

"С Рождеством и Новым годом", – подписала она публикацию на английском языке.

"Синдром Волочковой!" – прокомментировала ludmila_nast, имея в виду частые публикации балерины Анастасии Волочковой с откровенными снимками.

"Новейшая сила киски", – написал denchik081278.

"Спасибо хоть "девку" свою прикрыла", – отреагировала nataliailina1990.