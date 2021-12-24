"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением

Maruv сообщила, что "прощается" со старой главой своей жизни Фото: maruvofficial / Instagram

"Все хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться. Этой песней я хочу сказать "прощай" старой главе моей жизни", – подписала она публикацию.

Подписчики посмотрели видео больше 55 тыс. раз, а в комментариях написали множество предположений о том, какая именно глава в жизни Maruv могла закончиться.

"Паникуем всей страной. Аня, что случилось?" – спросил sedin_pawa.

"Надеюсь, никто не разводится?" – поинтересовалась b_r_a_n_d_y___.

"Что это значит? Maruv больше не будет?" – написал zhdanov_dimas.

"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" – прокомментировал alekseisvr.