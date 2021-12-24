"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением

"Все хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться. Этой песней я хочу сказать "прощай" старой главе моей жизни", – подписала она публикацию.
Подписчики посмотрели видео больше 55 тыс. раз, а в комментариях написали множество предположений о том, какая именно глава в жизни Maruv могла закончиться.
"Паникуем всей страной. Аня, что случилось?" – спросил sedin_pawa.
"Надеюсь, никто не разводится?" – поинтересовалась b_r_a_n_d_y___.
"Что это значит? Maruv больше не будет?" – написал zhdanov_dimas.
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" – прокомментировал alekseisvr.
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Maruv родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.