  "Они и вас кинут". Maruv рассказала, как российские декораторы обманули ее на €60 тыс.

По сценарию певице предстояло ответить на вопросы ведущего или воспользоваться подсказкой, позвонив кому-то из своих знакомых, чьи номера записаны в ее телефоне.

Отвечая на третий вопрос, певица решила обратиться за подсказкой, но когда ведущий предложил позвонить по номеру, который у нее был подписан как "Леша, бывший Стрекозы", Maruv заявила, что этот человек ее обманул.

"Этот мне денег торчит – €60 тыс. (около 1,8 млн грн). Со своей женушкой, кстати. Бог видит, не хотела я затрагивать эту тему, но есть такие ребята, они занимаются кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Ребята взяли у меня денег и ничего не сделали. Уже есть решение суда, исполнительный лист отправили в какую-то там службу..." – отметила артистка.

По словам Maruv, чтобы вернуть деньги, она даже пыталась обратиться к коллекторам.

"Но предлагают очень незаконные методы. Пытки – не мой конек. Поэтому скажу так – не работайте с этими аферюгами, потому что они и вас кинут. Скорее всего, какие-то декорации они сделали, потому что фотки присылали, но успели кому-то распродать. Кафешки и рестораны города Москвы, имейте в виду – если увижу у вас свою какую-то декорацию, я могу прийти и забрать. Просто так сорвать со стены, и мне ничего не будет. Поэтому трижды подумайте, сотрудничать ли с этими аферюгами", – отметила она.

На 22-й минуте видео певица назвала имена людей, которые, по ее словам, должны ей деньги.

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