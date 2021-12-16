"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец

Вместо подписи к фото 30-летняя певица оставила хештег со своим сценическим именем.

Видео Maruv собрало более 14 тыс. лайков.

"Просто залип!" – отреагировал mikhailfedorenko72.

"Да, я бы пошлепал тебя так", – написал kov_al_ev.

"Maruv, моя любимая сладкая булочка", – прокомментировал antipozitiw.

Контекст:

Maruv родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.