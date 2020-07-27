Маск ответил на угрозы Деппа о членовредительстве

По словам основателя компании SpaceX Илона Маска, он не состоял в отношениях с актрисой Эмбер Херд, пока она была замужем за актером Джонни Деппом.

Маск заверил, что Херд не изменяла с ним Деппу Фото: ЕРА

В распоряжении лондонского Королевского суда (Великобритания), который рассматривает иск о клевете со стороны американского актера Джонни Деппа к изданию Sun, оказалась его переписка с другом по имени Кристиано Карино, сообщает Mirror.

В тексте, адресованном другу, Депп сообщает, что готов отрезать американскому предпринимателю, основателю компании SpaceX Илону Маску пенис.

Комментируя изданию The New York Times угрозу Деппа, Маск попросил дать ему знать, как только актер захочет провести с ним схватку в суде.

Маск также опроверг интимную связь с бывшей женой актера, актрисой Эмбер Херд. Он подчеркнул, что они начали встречаться после того, как Херд рассталась с Деппом.

Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в браке с 2015-го по 2016 год. Херд подала на развод через два дня после смерти матери Деппа.

После развода суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В июне во время одного из заседания Королевского суда сосед Деппа заявил, что Херд устраивала в доме мужа сексуальные оргии с участием Маска и супермодели Кары Делевинь.