"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах

Певица позировала в боди с глубоким декольте и высоких сапогах на шнуровке. Для некоторых снимков она также надела шляпу и сюртук.
Мадонна позировала лежа и сидя на полу в разных позах.
"Ты хочешь кататься верхом", – написала она.
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"Мать-природа", – прокомментировала подписчица jonezzzdebra.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".