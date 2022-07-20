"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах

Мадонна: Ты хочешь кататься верхом Фото: madonna / Instagram

Певица позировала в боди с глубоким декольте и высоких сапогах на шнуровке. Для некоторых снимков она также надела шляпу и сюртук.

Мадонна позировала лежа и сидя на полу в разных позах.

"Ты хочешь кататься верхом", – написала она.

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"Мать-природа", – прокомментировала подписчица jonezzzdebra.