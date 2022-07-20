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20 июля, 2022
 
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"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах

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Мадонна: Ты хочешь кататься верхом
Мадонна: Ты хочешь кататься верхом
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 19 июля разместила в Instagram ролик, в котором собрала собственные снимки в одежде черного цвета.

Певица позировала в боди с глубоким декольте и высоких сапогах на шнуровке. Для некоторых снимков она также надела шляпу и сюртук.

Мадонна позировала лежа и сидя на полу в разных позах.

"Ты хочешь кататься верхом", – написала она.

"Мать-природа", – прокомментировала подписчица jonezzzdebra.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, белье, декольте, одежда
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