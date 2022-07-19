49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках

"Ночь свидания", – написала она.

Клум предстала в ультраминиюбке и топе с завязками на груди.

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16 июля она опубликовала фото, для которого позировала топлес, в одних в микроплавках. Снимок можно посмотреть по ссылке.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.