Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
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49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках

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Клум показала образ для свидания с мужем
Клум показала образ для свидания с мужем
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 18 июля разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим 32-летним супругом, музыкантом Томом Каулитцем, а также показала свои фото в летнем образе.

"Ночь свидания", – написала она.

Клум предстала в ультраминиюбке и топе с завязками на груди. 

16 июля она опубликовала фото, для которого позировала топлес, в одних в микроплавках. Снимок можно посмотреть по ссылке.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.

Теги: модель, музыкант, Хайди Клум, фото, топлес, Том Каулитц, муж, грудь, бикини, декольте, плавки
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