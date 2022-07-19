"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения

"С днем рождения, Витасик! Любимый, главное, что мы вместе!" – написала она.

18 июля Борисюку исполнилось 58 лет.

На снимке актер предстал с множеством надувных шаров желтого и голубого цветов – в гамме украинского национального флага.

Контекст:

Борисюк – второй муж Сумской. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

От первого супруга, украинского актера Евгения Паперного, у Сумской есть дочь Антонина аперная. Она тоже актриса, проживает в Москве (РФ). Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.