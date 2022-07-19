"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения

"С днем рождения, Витасик! Любимый, главное, что мы вместе!" – написала она.
18 июля Борисюку исполнилось 58 лет.
На снимке актер предстал с множеством надувных шаров желтого и голубого цветов – в гамме украинского национального флага.
Борисюк – второй муж Сумской. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).
От первого супруга, украинского актера Евгения Паперного, у Сумской есть дочь Антонина аперная. Она тоже актриса, проживает в Москве (РФ). Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.