"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающуюся с тоном ее кожи

Кардашян снялась в облегающем комбинезоне, цвет которого сливается с тоном ее кожи. Модель предстала с распущенными волосами, длина которых доходит до ягодиц. Она сравнила себя с героиней сказки "Холодное сердце" Рапунцель.
"Как, черт возьми, вы произносите слово "Рапунцель"?! Репунцл? Смешно", – написала она.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.