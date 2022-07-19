"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающуюся с тоном ее кожи

Кардашян снялась в облегающем комбинезоне, цвет которого сливается с тоном ее кожи. Модель предстала с распущенными волосами, длина которых доходит до ягодиц. Она сравнила себя с героиней сказки "Холодное сердце" Рапунцель.

"Как, черт возьми, вы произносите слово "Рапунцель"?! Репунцл? Смешно", – написала она.

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