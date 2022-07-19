Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
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"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающуюся с тоном ее кожи

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Кардашян призналась, что ей сложно произносить слово "Рапунцель"
Кардашян призналась, что ей сложно произносить слово "Рапунцель"
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 17 июля в Instagram опубликовала подборку снимков, для которых позировала на диване.

Кардашян снялась в облегающем комбинезоне, цвет которого сливается с тоном ее кожи. Модель предстала с распущенными волосами, длина которых доходит до ягодиц. Она сравнила себя с героиней сказки "Холодное сердце" Рапунцель.

"Как, черт возьми, вы произносите слово "Рапунцель"?! Репунцл? Смешно", – написала она.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: фигура, Ким Кардашян, модель, реалити-шоу, ягодицы
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