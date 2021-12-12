"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте

Образ певицы дополнили распущенные волосы и яркий макияж в коричневых тонах.

Вместо подписи к фото певица поставила хештег "итальянский гламур".

Публикация Гаги собрала больше 1,2 млн лайков.

"Горячая мама", – написал aaronmaligayaa.

"Прости, но думаю, что теперь я лесбиянка", – прокомментировала gaiasantini1991.

"Мать, ты че?" – отреагировала mozartlivesinme.

Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.

В мае 2021 года певица в документальном фильме "Я, которого ты не видишь", посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 2005 году, когда ей было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.

24 ноября 2021 года в мировой прокат выходит фильм режиссера Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором Леди Гага исполнила главную роль – бывшей жены внука основателя модного Дома Gucci Патриции Реджани, которая отомстила мужу за измену и развод.