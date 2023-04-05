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05 апреля, 2023
 
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"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Показ мультфильма во Франции стартовал 29 марта
Показ мультфильма во Франции стартовал 29 марта
Иллюстрация: MAVKA / Facebook

Украинский мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам в первый день показов во Франции. Об этом сообщил кинопортал AlloCiné 30 марта.

Показ ленты во Франции стартовал 29 марта, и сразу собрал 74 085 просмотров. Из них 57 144 предпремьерных показов, говорится в материале.

Состоянием на начало этой недели билет на "Мавка. Лісова пісня" во Франции купили почти 161 тыс. человек, сообщило в Facebook государственное агентство по вопросам кино.

"Это означает второй по результативности стартовый уикенд в национальном французском прокате в 2023 году, пятое место в национальном бокс-офисе Франции за неделю и 5% французского кинотеатрального рынка", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/553608026938538

В Украине лента "Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, включая зарубежные картины, сообщили 28 марта на официальной странице мультфильма.

Также картина стала самым кассовым фильмом среди украинских картин за время независимости Украины.

Контекст:

"Мавка. Лісова пісня" – анимационное фэнтези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".

Персонажей озвучили украинские артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.

Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.

Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уик-энд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов. Бокс-офис за первые четыре дня составил 24 903 241 грн. 

Теги: Государственное агентство по вопросам кино, мультфильм
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