"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции

Показ ленты во Франции стартовал 29 марта, и сразу собрал 74 085 просмотров. Из них 57 144 предпремьерных показов, говорится в материале.

Состоянием на начало этой недели билет на "Мавка. Лісова пісня" во Франции купили почти 161 тыс. человек, сообщило в Facebook государственное агентство по вопросам кино.

"Это означает второй по результативности стартовый уикенд в национальном французском прокате в 2023 году, пятое место в национальном бокс-офисе Франции за неделю и 5% французского кинотеатрального рынка", – сказано в сообщении.

В Украине лента "Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, включая зарубежные картины, сообщили 28 марта на официальной странице мультфильма.

Также картина стала самым кассовым фильмом среди украинских картин за время независимости Украины.