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21 марта, 2023
 
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Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате

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Премьера мультфильма состоялась 2 марта
Премьера мультфильма состоялась 2 марта
Фото: MAVKA / Facebook

Украинский мультфильм "Мавка. Лісова пісня" за три недели в прокате собрал почти 82 млн грн. За три недели со дня премьеры мультфильма было продано почти 650 тыс. билетов. Об этом 21 марта сообщается на странице проекта в Facebook.

В публикации отмечается, что таким образом за время Независимости лента стала самым кассовым фильмом в украинском прокате 

https://www.facebook.com/MAVKA.MOVIE/posts/pfbid02WxYUPcoB8Qe7m9BuNtuqz5UaMN4F9KFRbQsiuK3QpQLYaNy7JCTigmXYnrwb2ZaPl

Контекст:

"Мавка. Лісова пісня" – анимационное фэнтези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".

Персонажей озвучили украинские артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.

Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.

Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уик-энд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов. Бокс-офис за первые четыре дня составил 24 903 241 грн. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мультфильм, трейлер, билеты, Леся Украинка
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