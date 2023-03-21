Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате

В публикации отмечается, что таким образом за время Независимости лента стала самым кассовым фильмом в украинском прокате

Контекст: "Мавка. Лісова пісня" – анимационное фэнтези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня". Персонажей озвучили украинские артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула. Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан. Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уик-энд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов. Бокс-офис за первые четыре дня составил 24 903 241 грн.