Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
Новости

"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье

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Tayanna: Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь
Tayanna: Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь
Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

Украинская певица Tayanna 25 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в свадебном платье.

"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай, как умеешь, искренне от чистого сердца", – подписала фото 38-летняя артистка.

Контекст:

Татьяна Решетник (Tayanna) родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение": в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она вместе с сыном находится в безопасности.

Артистка не замужем.

Теги: свадьба, певица, Tayanna
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