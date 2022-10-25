"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье

"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай, как умеешь, искренне от чистого сердца", – подписала фото 38-летняя артистка.

Контекст:

Татьяна Решетник (Tayanna) родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение": в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она вместе с сыном находится в безопасности.

Артистка не замужем.