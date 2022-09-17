Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины

"Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", – написал он.
Артист удалил посты, которые писал ранее в поддержку Украины, отмечает издание "КП в Украине".
Летом певица Tayanna в интервью радио "Люкс ФМ" говорила, что ее брат "разорвал все связи" с Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Миша Марвин родился в Черновцах. Он строил карьеру в РФ с 2015 года, став артистом российской продюсерской компании Black Star.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певец покинул Россию. По словам его сестры, он переехал в Европу.
Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она находятся в безопасности за границей.