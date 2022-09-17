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17 сентября, 2022
 
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Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины

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Летом Tayanna говорила, что Миша Марвин "разорвал все связи" с Россией.
Летом Tayanna говорила, что Миша Марвин "разорвал все связи" с Россией.
Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

Украинский певец Миша Марвин, который является родным братом украинской певицы Tayanna, 16 сентября в Instagram сообщил, что вернулся в РФ и продолжит строить там карьеру в сотрудничестве с продюсерской компанией Black Star.

"Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", – написал он. 

Артист удалил посты, которые писал ранее в поддержку Украины, отмечает издание "КП в Украине".

Летом певица Tayanna в интервью радио "Люкс ФМ" говорила, что ее брат "разорвал все связи" с Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Миша Марвин родился в Черновцах. Он строил карьеру в РФ с 2015 года, став артистом российской продюсерской компании Black Star.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певец покинул Россию. По словам его сестры, он переехал в Европу.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она находятся в безопасности за границей.

Теги: Россия, война России против Украины, Tayanna, Миша Марвин
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