Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины

Летом Tayanna говорила, что Миша Марвин "разорвал все связи" с Россией. Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

"Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", – написал он.

Артист удалил посты, которые писал ранее в поддержку Украины, отмечает издание "КП в Украине".

Летом певица Tayanna в интервью радио "Люкс ФМ" говорила, что ее брат "разорвал все связи" с Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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