  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео

"Песню "Дороги" я написала, когда впервые попала в Польшу во время войны. Я расположилась в крохотном номере гостиницы, ощущение дома исчезло совсем, пришло понимание, что дорога к нему закрыта. Мне было трудно представить, что так сейчас живут миллионы людей – и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных. Я плакала и писала эту песню, вспоминая свою прошлую жизнь", – презентовала композицию артистка.

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Контекст:

Татьяна Решетник (Tayanna) родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение": в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности.