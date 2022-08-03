Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2022
 
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"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном

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Tayanna: Невероятно скучаю по Украине, папе и братьям
Tayanna: Невероятно скучаю по Украине, папе и братьям
Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

Украинская певица Tayanna 3 августа опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена во время прогулки по полю со своим сыном Даниэлем.

"Жизнь человека – самая высокая ценность. Всегда нужно помнить об этом и никогда не сдаваться, какие бы испытания ни посылала судьба. Жаль, что именно сейчас мы все начали ценить каждый момент и свою жизнь, а не делали этого раньше, – написала артистка. – Невероятно скучаю по Украине, папе и братьям. Хочу вернуться домой, в родные стены, обнять их и выпить чая в родительском дворе".

Контекст:

Татьяна Решетник (Tayanna) родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. 

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" – в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности. 

Теги: война России против Украины, Бали, певица, Tayanna
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