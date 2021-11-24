Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2021
 
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Мечтающий стать похожим на инопланетянина французский блогер удалил на руке два пальца. Фото

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После ампутации пальцев Лоффредо приблизился к желаемому образу на 34%
После ампутации пальцев Лоффредо приблизился к желаемому образу на 34%
Фото: the_black_alien_project / Instagram

33-летний французский блогер Энтони Лоффредо (766 тыс. фолловеров в Instagram) ампутировал себе на левой руке два пальца – безымянный и мизинец. Фото своей ладони после операции он разместил в Instagram.

Ампутировать пальцы блогер решил для того, чтобы его рука стала похожей на коготь инопланетянина, образу которого он стремится подражать уже около 10 лет, пишет таблоид Mirror

В публикации отмечается, ампутация пальцев – не первая подобная операция этого блогера. Ранее он удалил верхнюю губу, кончик носа и уха, а также разрезал язык. Лоффредо также вживил под кожу лица импланты, которые придают его скулам выпуклость. При этом почти все тело блогера, включая глазные яблоки, покрыто татуировками.

После удаления пальцев блогер написал, что приблизился к своей цели на 34%. 

Первый пост Лоффредо разместил в апреле 2020 года, назвав собственную трансформацию "черным инопланетным проектом". Посты о своей трансформации блогер отмечает хештегом "проект на всю жизнь".

До того, как блогер начал менять внешность, он выглядел вот так.


Теги: здоровье, блогер, операция
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