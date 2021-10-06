"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление

В ролике запечатлена дочь Аршавиной, четырехлетняя Есения, делающая зарядку.

View this post on Instagram Публикация от Аlisa (@arshavina_alisia_7)

"Дочка – огонь, вы как?" – поинтересовалась подписчица hannanna71.

"Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю..." – ответила Аршавина.

"Алиса, дорогая, как вы себя чувствуете? Я верю, что вы скоро поправитесь и вернетесь к полноценной жизни", – спросила furg438.

"Плохо я, на сегодняшний день неоперабельна, лицо... его нет. Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой. Сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше", – заверила Аршавина.