Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2021
 
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"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление

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Аршавина: В недавнем прошлом была агония
Аршавина: В недавнем прошлом была агония
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса на своей странице в Instagram после двухмесячного молчания опубликовала первый пост.

В ролике запечатлена дочь Аршавиной, четырехлетняя Есения, делающая зарядку.

"Дочка – огонь, вы как?" – поинтересовалась подписчица hannanna71.

"Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю..." – ответила Аршавина.

"Алиса, дорогая, как вы себя чувствуете? Я верю, что вы скоро поправитесь и вернетесь к полноценной жизни", – спросила furg438.

"Плохо я, на сегодняшний день неоперабельна, лицо... его нет. Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой. Сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше", – заверила Аршавина.

Контекст:

Аутоиммунный некроз обезобразил лицо Аршавиной: у нее разрушены нос и челюсть. 

Алиса и Андрей Аршавины развелись в 2019 году после трех лет брака. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения. У женщины есть также двое детей от предыдущих отношений.

В январе 2021 года Алиса Аршавина в интервью российскому изданию StarHit заявила, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, после чего она перенесла несколько операций на голове. По словам Аршавиной, врачи тогда вырезали ей "все что можно".

5 февраля Аршавина впервые показала лицо, изувеченное болезнью.

Теги: футболист, болезнь, женщины, Андрей Аршавин, операция, диагноз, Алиса Аршавина
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